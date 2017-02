JugendPolitikTage 2017

Mit dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor findet die Veranstaltung an einem ebenso historisch bedeutsamen wie spannenden Ort statt. Die JugendPolitikTage werden durch Bundesjugendministerin Manuela Schwesig eröffnet. Geplant sind während der zweieinhalb Tage sowohl spannende Foren im Plenum, die in einem Zelt auf dem Pariser Platz stattfinden, als auch intensive Kleingruppenarbeit zu einzelnen Themenfeldern des Kinder- und Jugendberichts. In der Abschlussveranstaltung präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Positionen und diskutieren mit der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks.

Du willst dabei sein? Dann kannst du dich bis zum 01. März 2017 hier bewerben.