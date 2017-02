Von Jugendlichen für Jugendliche

Wir wollen junge Leute im Alter von 15 bis 27 Jahren für Medien und Journalismus begeistern!

Das Bundesbüro der Jugendpresse Deutschland liegt in Berlin-Moabit, einem vielfältigen Kiez mit Menschen aus unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen. Mit unserem Projekt "What's up Kiez?!" wollen wir junge Menschen ansprechen, die im Viertel wohnen, auch Geflüchtete. Gemeinsam unternehmen wir Streifzüge durch den Kiez, führen Interviews und machen Medien – was dabei herauskommt, liegt ganz in der Hand der Teilnehmenden!

Das Projekt wird von Ende März bis Mai/Juni stattfinden und wir - Teamende und Teilnehmende - wollen uns alle zwei Wochen einen Nachmittag im Jugendpresse-Büro treffen - los gehts am 23. März um 16:00 Uhr.