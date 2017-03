Bürokoordination

Für Assistenztätigkeiten und zur Unterstützung in den Bereichen Büroorganisation und Kommunikation und in unseren Projekten suchen wir ab April eine/n Bürokoordinator/in. Du solltest eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Bürokommunikation oder andere einschlägige Erfahrungen mitbringen, ein Organisationstalent sein und Interesse an Medienarbeit und jugendpolitischen Themen mitbringen. Die komplette Ausschreibung findest du hier, wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 25. März 2017.